Prezident fəxri adlar verdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Əli Pənah oğlu Həsənovla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə Əli Pənah oğlu Həsənova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Bundan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Əhmədov Məhiş Alış oğlu

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu

Muradov Ədalət Cəlal oğlu

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Azadov Eldar Həsənxan oğlu

Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu

Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu

Vəliyev Həbib Məmməd oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abasov Alcan Bayraməli oğlu

Abbasova Afət Musa qızı

Babayev Əlican Pirican oğlu

Babayev Telman Qurban oğlu

Babayeva Rəna Fikrət qızı

Əbdülhəsənov Tofiq Əbdüləziz oğlu

Əhmədov Mirağa Məhərrəm oğlu

Əliyev Müşrəvan Əli oğlu

Əliyev Nəvai Şaxlar oğlu

Hacıyev Əli Vəli oğlu

Həsənli Mirələm Xası oğlu

Həsənov Heydər Sərdar oğlu

İsayev Söhrab Zülfüqar oğlu

Qəhrəmanov Nizami Əmir oğlu

Quliyev Müşfiq Yelmar oğlu

Manafov Qabil Nadir oğlu

Məmmədov Elşad Yaqub oğlu

Məmmədova Sevər Mömin qızı

Muradov Rəşad Şahbaz oğlu

Mustafayeva Zöhrə İsmayıl qızı

Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin oğlu

Rzayev Anar Yaşar oğlu

Seyidov Abbas Qadir oğlu

Səidov Rasim Əzim oğlu

Sərdarova Sevda Yusuf qızı

Tağıyev Mayıl Məsim oğlu

Yusifova Xalidə Hacı qızı

Zeynalov Mikayıl Gəray oğlu.

Universitetin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar elm xadimi”

Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu

“Əməkdar müəllim”

Abbasov Qəzənfər Əli oğlu

Əliyev Məhəmməd Ələkbər oğlu

Əliyev Ümüdvar Qənbər oğlu

Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu

Hacıyev Nazim Özbəy oğlu

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu

Həsənova Zöhrə Bilal qızı

Hüseynov Vəkil Neymət oğlu

Kərimov İrşad Abdul oğlu

Quliyev Asiman Aydın oğlu

Məmmədov Məmməd Hümbət oğlu

Məmmədov Zahid Fərrux oğlu

Osmanov Tofiq Ramazan oğlu

Rzayev Rövnəq Mirzə oğlu

Rzayeva Gülnarə Namik qızı

Sadıqov Mustafa Məmməd Sadıq oğlu

Şıxlinskaya Gülnarə Teymur qızı

Vəliyev Fazil Əli oğlu

Yaqubov Sakit Məmədi oğlu.

