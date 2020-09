AQTA-nın vəzifələri artırılıb

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin vəzifələri artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilmiş edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi haqqında Əsasnamə”yə edilən müvafiq dəyişiklikdə əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, ictimai iaşə sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək də agentliyin vəzifələri sırasına daxil edilib.

