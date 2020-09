Hazırda “Sen çal kapımı” serialında rol alan aktyor İsmayıl Ege Şaşmaz evlilik yolunda ilk addımı atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor sevgilisi Hande Ünala evlilik təklif edib.

Aktyor birgə fotolarını paylaşaraq “Hə” cavabını verdi qeydini yazıb.

Qeyd edək ki, İsmayıl "Söz" serialındakı obrazı ilə məşhurlaşıb.

