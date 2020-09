Fransalı məşhur müğənni-aktrisa Julyett Qreko vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 94 yaşlı sənətçi ötən gecə öz evində dünyasını dəyişib.

Qrekonun ölüm səbəbi barədə isə heç bir məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, o, "Orfey", "Yelena və kişilər", "Günəş yenə doğacaq", "Böyük oyun","Tom dayının koması", "Generallar gecəsi", "Lili, məni sev" kimi filmlərdəki obrazları ilə məşhurlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.