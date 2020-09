Oğlu tərəfindən öldürülən Nofəlin dostu DANIŞDI: "Ölümündən iki gün öncə..." - VİDEO

Aparıcı Mikayıl Güləddinoğlu mərhum gitara ifaçısı Nofəl Süleymanovla olan dostluğundan danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində qonaq qismində iştirak edərkən bəhs edib:



“Bir yerə gedəndə ayağının altında qurban kəsilirdi”



“Nofəllə 10 il öncə bir verilişdə tanış olmuşuq. Sonradan onunla bərabər böyük uğur qazandıq. Onu çox sevirdilər. Bir yerə gedəndə ayağının altında qurban kəsilirdi. Ölümündən iki gün öncə "Whatsapp" vasitəsi ilə danışıb, zarafatlaşdıq. Dostluq baxımından qardaşı belə Nofəllə mənim qədər yaxın deyildi”. (Big.az)

