Vətəndaşlara çip taxılacaq? – TƏBİB rəsmi açıqlama yaydı

"COVID-19 peyvəndi ilə insanları çipləşdirmək şayiədir, elmi əsası yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB Elmi Komitəsinin Sədri, professor Akif Qurbanov İctimai Televiziyada yayımlanan "Diqqət mərkəzi” verilişində deyib:

"Çipləşdirmə məsələləri artıq modern dünyanın bir istiqamətinə çevrilib. Yəqin insanlar onun üzərindən belə fikirləşirlər.

Hətta insanlar könüllü şəkildə gedib uşaqlarını və özlərini çipləşdirirlər. Ancaq çox təəssüf ki, insanlar COVID vaksini haqqında fikirləşərkən onların ağlına dərhal çipləşmə məsələsi gəlir.

Bu fikirlərin heç bir əsası yoxdur. İnsanları kimsə çipləşdirmək istəsəydi, onu başqa üsullarla edərdilər. Ən azından onu körpələrə vurulan vaksinlərin tərkibində edərdilər. Daha bu cür bütün əhali kütləsinə nəzərdə tutulan preparatla yox.

Mənə elə gəlir ki, bu iddia əsassızdır, kimlərinsə ortaya atdığı, hansı məqsədlərə xidmət etdiyi məlum olmayan, tam əsassız bir şeydir.

