BAKU TV sosial şəbəkələrdə gündəmə çevrilən milyonluq sarayın sahibini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, televiziya əməkdaşları araşdırma aparıb və sarayın sahibindən müsahibə alıb.



Bəxtiyar adlı şəxs Rusiya vətəndaşı olduğunu və təqaüdə çıxdığını deyib.

