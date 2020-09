Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 4-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib.



Belə ki, son çempion "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ın qonağı olub. Görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb. Ağdam təmsilçisi son dəqiqələrdə vurulan qolla məğlubiyyətdən xilas olub.



Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra "Sumqayıt" 7 xalla turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində qərarlaşıb, "Qarabağ" isə 5 xalla 4-cüdür.

