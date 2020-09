Türkiyədə 1 665 yeni yoluxma qeydə alındı

Türkiyədə son 24 saat ərzində daha 73 nəfər yeni növ koronavirusdan (COVİD-19) dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə öz "Twitter" səhifəsində Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca bildirib.

Nazir bildirib ki, koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 7 858 nəfərə çatıb.

Onun sözlərinə görə, ölkədə 1 665 yeni yoluxma halı qeydə alınıb, yoluxanların ümumi sayı 311 455 nəfərə çatıb.

Nazir əlavə edib ki, ötən gün koronavirusdan 1 318 nəfər sağalıb, koronavirusdan sağalanların ümumi sayı 273 282 nəfər təşkil edir.

