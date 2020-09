SON DƏQİQƏ: Dəhşətli təyyarə qəzası baş verdi - 28 nəfər... / VİDEO

Ukraynanın Xarkov vilayətinin Çuquyev şəhəri yaxınlığında “An-26” tipli hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xarkov qubernatoru tərəfindən qəza nəticəsində göyərtədə olan 28 nəfərdən 22-sinin öldüyü, iki nəfərin yaralandığı bildirilisə də, qalan dörd şəxsin taleyi müəmmalıdır.

Bildirilib ki, onlar təyyarə yerə çaxılmamışdan öncə tullanmağa macal tapıblar. Hazırda meşəlik ərazidə onların axtarışı davam etdirilir.

Qəzaya səbəb kimi təyyarənin motorlarından birinin xarab olması göstərilir.

