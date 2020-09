Bədəninizdə bu vitamin varsa, koronavirusda ölmə ehtimalınız... - Alimlər AÇIQLADI

Qanında kifayət qədər D vitamini olan insanların koronavirusdan ölmə ehtimalı digərlərinə görə aşağı olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Boston Universitetinin mütəxəssislərinin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub. Alimlər bildiriblər ki, qanında normal D vitamini olan koronavirus xəstələri arasında ağırlaşma halları və ölümlər daha azdır.

Qeyd edilib ki, 40 yaşdan yuxarı insanlar arasında bədəndə kifayət qədər maddəsi olanların ölüm faizi qalanlara nisbətən 51,5 faiz daha azdır.



Mənbə: Daily Mail

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.