ABŞ firması daha bir koronavirus vaksininin testlərində son mərhələyə gəlib

ABŞ-ın dərman firması " Johnson&Johnson" istehsal etdiyi koronavirus vaksininin klinik təcrübələrdə virusa qarşı güclü immunitet yaratdığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''Ad26.COV2.S'' adı verilən vaksinin bir dozasının 2 dozaya bərabər olduğu bildirilib ki, bu da vaksinin paylanmasını asanlaşdıracaq. Vaksin təxminən min yetkin insan üzərində test edilib, lakin yaşlı insanlar üzərindəki təsiri hələ məlum deyil.



Şirkətdən verilən məlumata görə, son mərhələdə vaksin 60 min insan üzərində test ediləcək.

Mənbə: sondakika.com

