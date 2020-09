ÜST-dən qorxudan AÇIQLAMA: Peyvənd tapılana kimi 2 milyon insan ölə bilər

İlk olaraq 2019-cu ilin sonunda Çinin Hubey əyalətinin Vuhan şəhərində meydana gələn və bütün dünyaya yayılan yeni növ koronavirus nəticəsində dünyada 991 min insan ölüb, 32 milyondan çox insan yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa qarşı vaksin çalışmaları davam edərkən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qorxudan bir açıqlama gəlib. ÜST Fövqəladə Vəziyyət Proqramı sədri Mayk Ryan verdiyi açıqlamada bildirib ki, koronavirusa qaşrı peyvənd tapılana qədər virusdan ölənlərin sayı 2 milyona çata bilər.

Ryan eyni zamanda artıq koronavirusun gənclər arasında da yayıldığına diqqət çəkib.

Mənbə: sondakika.com

