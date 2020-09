Azərbaycanda karantin rejimi yenə uzadılır? - Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA

Azərbaycanda karantin rejiminin sentyabrın 30-da bitməsi nəzərdə tutulur. 30-dan sonra iri ticarət mərkəzlərinin və digər müəssisələrin açılaması gözlənilir. Lakin bir çoxları bu qadağanın sentyabrın 30-dan sonra da davam edəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Azərbaycanda yenidən karantin rejimi uzadıla bilərmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı "sonxeber.az"a danışan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu barədə onda heç bir məlumat yoxdur:



"Əgər iri ticarət mərkəzlərinin açılamsı ilə bağlı rəsmi qərar olarsa, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək".

