Ali məktəblərdə boş qalan yerlərin siyahısı dərc olundu

Dövlət İmtahan Mərkəzi “Abituriyent” jurnalının 8-ci nömrəsini nəşr edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu nömrədə 2020/2021-ci tәdris ili üçün Azәrbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi elanı, “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin doldurulma qaydası, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri olan ixtisaslar, ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulunun proqnozu və digər zəruri məlumatlar Azərbaycan və rus dillərində təqdim olunub.

