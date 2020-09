25 nəfərin öldüyü təyyarə qəzasına görə Ukraynada matəm elan edildi

Dünən Ukraynada baş verən dəhşətli təyyarə qəzası səbəbindən ölkədə amtəm elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski fərman imzalayıb:

"25 sentyabr 2020-ci il tarixində Xarkov vilayətində An-26 hərbi təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin qulluqçularının ölümünə səbəb olan faciə ilə əlaqədar olaraq, qurbanların xatirəsini anmaq üçün 26 sentyabr 2020-ci il Ukrayanda matəm günü elan edilsin".

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Zelenski qəza baş verən yerə gedib. Hadisə nəticəsində 25 nəfər həyatını itirib.

Mənbə: RİA Novosti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.