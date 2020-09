Ceyhun Bayramov Ukraynaya başsağlığı verdi

Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov hərbi təyyarə qəzasında həyatını itirənlərlə bağlı Ukrayna dövlətinə başsağlığı verib.

Bu barədə Bayramov "Twitter” səhifəsində yazıb.

"Xarkovda faciəvi hərbi təyyarə qəzasında həlak olanlarla bağlı dərin təəssüf hissi keçiririk. Həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı veririk. Yaralılara tezliklə sağalmalarını arzu edirik. Ukrayna hökumətinə və xalqına dəstək və həmrəyliyimizi bildiririk”, - deyə mətndə qeyd olunur.

Xatırladaq ki, ötən gecə Ukraynanın Xarkov şəhərində hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 25 nəfər həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.