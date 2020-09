Qapıçı "Napoli" ilə matçdan öncə koronavirusa yoluxdu

İtaliyanın "Cenoa" klubunun qapıçısı Mattia Perində koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az "Football Italia" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı qolkiper A Seriyasının II turunda səfərdə "Napoli" ilə matçı buraxacaq.

"Cenoa"nın baş məşqçisi Rolando Maran mətbuat konfransında Perinin temperaturunun yüksək olduğunu söyləyib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 27-də keçiriləcək "Napoli" - "Cenoa" matçı Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Mattia Perin müqavilə ilə "Yuventus"a məxsusdur və icarə əsasında "Cenoa"da çıxış edir.

