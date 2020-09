Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə koronavirusa yoluxma halları ilə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a bildirilib ki, sentyabrın 26-da 51 şagird və 1 işçinin hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olub.

Daha 10 şagird və 2 işçidə koronavirus aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.