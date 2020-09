Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Akademik Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Qəza səbəbindən sözügedən yolda nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

