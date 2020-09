"Qalatasaray"a ikinci Melo gəlir

Bu mövsüm Türkiyə Super liqasında ardıcıl 2 oyunda 2 qələbə qazanan, Avropada təmsilçimiz "Neftçi"ni və "Hayduk Split"i mübarizədən kənarlaşdıran. "Sarı-qırmızılı" klub transferdə də boş dayanmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun yeni transfer hədəfi ikinci Melo kimi tanınan, Braziliyanın "Boxa Juniors" komandasının müdafiəçisi Jorman Kampuzanodur.

Oyundakı ötürmələri və driblinqləri ilə Meloya bənzədilən futbolçunun transferi üçün "Qalatasaray" klubu Tellesin satılmasını gözləyir. "Mançester Yunayted" klubu ilə razılaşmağa yaxın olan Tellesdən gələn transfer faizinin hamısını Kampuzanoya xərcləmək istəyən "Qalatasaray" rəhbərliyi endirimlərə getməyə hazırlaşır.

Hətta transfer üçün "Qalatasaray"ın oyunçusu Falkao da hərəkətə keçib.O, futbolçunun klubu ilə əlaqəyə keçərək futbolçu ilə maraqlandıqlarını bildirib.

