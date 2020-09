Bütün Azərbaycan bu müəllimdən danışır: Görün nə etdi - FOTOLAR

Astaranın Qapıçıməhəllə kəndində çalışan tarix müəllimi Həbib Əlizadə distant təhsilin internet, kompüter-planşet çatışmazlığı səbəbindən mümkün olmadığını görüb, fərqli üsula əl atıb. Metbuat.az xəbər verir ki, H.Əlizadə bu barədə sosial media hesabında məlumat verib: “Qapıçıməhəllə kəndində kirayə qaldığım evin bir otağını dərs otağı etdim. Artıq bu həftədən etibarən bütün dərs dediyim siniflərə karantin qaydalarına riayət edərək evdə tarix dərslərinin tədrisinə başladım. Yəni distant şəkildə keçməli olduğum dərslərin müddətini azca da artıraraq evdə keçirəm. Bu dərslərə görə ödəniş alınmır. Onlara izah edirəm ki, bu dərsləri onsuz da keçməli idim. Beləliklə, şagirdlərimiz üçün bərabər təhsilalmanı təmin etməyə cəhd edirik”.



