Suriyanın Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Ras əl-Ayn şəhərində partlayış baş verib.

Azvision.az "SANA" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, şəhərin mərkəzində park edilmiş avtomobil partladılıb.



Hadisə nəticəsində yeddi sakin həlak olub. Onlardan ikisi uşaqdır.

