Ermənistan tərəfi döyüşlərdə verilən itkilərinin bəzilərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan tərəfinin rəsmi açıqlamasına görə, öldürülən erməni zabit və əsgərləri aşağıdakılardır:

Hovhannes Gevorqyan

Edqar Arutyunyan

Artur Sarksyan

Sergey Nanyan

Slavik Varosyan



Sözsüz ki, ermənilər itkilərinin sayını gizlədirlər. İtkilər bundan qat-qat çoxdur.

