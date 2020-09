Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmən texnikalarının məhv edilməsinə dair görüntülər yayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri işğal altındakı Dağlıq Qarabağda “OSA” zenit-raket komplekslərini məhv edib.

Göründüyü kimi, zərbə vurulan anda HHM hazır vəziyyətdə olub.

