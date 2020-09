Azərbaycan ordusu erməni işğalı altında olan daha bir kəndi azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Füzuli rayonunun Aşağı Əbdülrəhmanlı kəndidir.

Qeyd edək ki, bu gün Füzuli–Cərbayaıl istiqamətində Qaraxanbəyli, Şərvənj, Kənd Horadiz, Yuxarı Abdurrəhmanlı, Böyük Mərcanlı kəndləri azad edilib. Bundan əlavə, Ağdərə rayonu və Murovdağ istiqamətlərində düşmən postları darmadağın edilib, hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb.

