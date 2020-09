Ermənistanda qan qıtlığı yarandı

Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi ölkə vətəndaşlarını könüllü olaraq qan verməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi "Facebook" səhifəsində məlumat paylaşılıb.



"Biz bu qanvermədən sonra nə qədər qan qıtlığı yaşaya və nə qədər şəxsin həyatını xilas edəcəyimizi biləcəyik. Bir çox səhiyyə ocaqlarına artıq müraciətlər başlayıb".



Qeyd edək ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin bu müraciəti ermənilər arasında təşvişə səbəb olub. Yerli sakinlər bunu Ermənistan ordusunda itki və yaralıların sayının rəsmi məlumatlardakı rəqəmlərdən daha çox olması ilə əlaqələndiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.