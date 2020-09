Bu gecədən hərbi vəziyyət elan edilir

Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan edilməsi ilə bağlı fərman imzalanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.



H.Hacıyev qeyd edib ki, erməni təxribatını nəzərə alaraq Azərbaycanda 28 sentyabr 2020-ci il saat 00:00 tarixdən hərbi vəziyyət elan edilir.



Qeyd edək ki, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Abşeron, Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax inzibati vahidlərində saat 21-dən saat 6-dək küçəyə çıxmaq qadağa olunur.

