“Münaqişənin həll olunmamasından fayda qazanacağını düşünən Ermənistan yenə həddini aşıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu öz “Twitter” səhifəsində yazıb.



“Bu dəfə cavabını meydanda alır. Meydanda və masada can Azərbaycanın yanındayıq”, XİN başçısı vurğulayıb.

