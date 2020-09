Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva cəbhədəki vəziyyətlə bağlı növbəti paylaşımını edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə paylaşımda deyilir:

“Biz heç kimin torpağına göz dikməmişik, heç kimin torpağında, Ermənistan ərazisində Azərbaycan silahlı birləşmələrinin heç bir məqsədi, hədəfi yoxdur. Ancaq biz öz torpağımızda özümüzü müdafiə edəcəyik və işğal edilmiş torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik”

