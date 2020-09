"Döyüş davam edir. Yaralılarımız və itkilərimiz var. İtkilər üçün çox kədərliyəm".

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində yaradılan separatçı rejimin rəhbəri Araik Arutyunyan bildirib.



O, döyüşlərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Ermənistan ordusunun itklər verdiyini etiraf edib. Bundan əlavə, Arutyunyan bəzi ərazilərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən azad olunduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.