“Ukrayna Beynəlxalq Hava Yolları” aviaşirkəti Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin kəskinləşməsi ilə əlaqədar İrəvana uçuşları dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin “Facebook” hesabında məlumat paylaşılıb.



Bildirilib ki, risklərin təhlili aparılaraq belə bir qərar qəbul edilib.

