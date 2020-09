BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş rəsmi Bakı və İrəvanı döyüşləri dayandırmağa, gərginliyi azaltmağa və danışıqları bərpa etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş katibin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik bildirib.



Onun sözlərinə görə, Quterreş Dağlıq Qarabağ bölgəsində təmas xətti boyunca hərbi əməliyyatların başlamasından narahatdır.

