ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistan və Azərbaycanı dərhal atəşkəsə qayıtmağa, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları bərpa etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamenti açıqlama yayıb.



"ABŞ İrəvanı və Bakını ciddi ritorikadan, Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti gərginləşdirə biləcək hərəkətlərdən imtina etməyə çağırır", - deyə məlumatda qeyd olunub.

