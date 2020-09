Məhv edilən erməni hərbçilərinin adları - SİYAHI

Ermənistan tərəfi döyüşlərdəki itkilərini etiraf etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən ordusunun məhv edilən hərbi qulluqçularının bəzilərinin adları məlum olub. Digər itkilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gizlədilir.



Ölüm xəbəri təsdiqlənən hərbçilərin adlarını təqdim edirik:



Lernik Areqoviç Vardanyan, 1978-ci il təvəllüd

Mmnasyan Georgy Levaevich, 1979-cu il təvəllüd

Xaçatryan Hovik Levaeviç, 1990-cı il təvəllüd

Mnatsakanyan Aşot Kolyaevich, 1979-cu il təvəllüd

Arutyunyan Agsen Andranikoviç, 1997-ci il təvəllüd

Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985-ci il təvəllüd

Mardiyan Arsen Garikoviç, 1999-cu il təvəllüd

Galstyan Ruben Mnatsakanoviç, 2000-ci il təvəllüd

Trosian David Mkhitarovich, 2001-ci il təvəllüd

Filiposyan Taron Hrayroviç, 2000-ci il təvəllüd

Grigoryan Mais Makarovich, 2001-ci il təvəllüd

Khlgatyan Garnik Edgarovich, 2001-ci il təvəllüd

Sahakyan Eric Smbatoviç, 2001-ci il təvəllüd

Margaryan Karen Vahramoviç, 2000-ci il təvəllüd

Ohanyan David Edwardoviç, 2000-ci il təvəllüd

Barseghyan Vrezh Arsenoviç, 2001-ci il təvəllüd



