Əsgərlərimiz tərəfindən zərərsizləşdirilən daha erməni 15 hərbçisinin adı açıqlandı - SİYAHI

Erməni tərəfi Azərbaycan Ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində məhv edilən daha 15 hərbçisinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Müdaiə Nazirliyi hələ ki, 31 hərbçisinin öldürüldüyünü təsdiqləyib.

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi öldürülən erməni hərbçilərinin yeni siyahısını yazıb. Onları təqdim edirik:

Nersisyan Saunus Qrenikoviç – 2002

Xaçaturyan Xoren Yuriveç – 1983

Qriqoryan Armen Nikolayeviç – 1984

Aqasoryan Yuri Aykoviç – 2001

Açemyan Qorek Aramoviç – 2002

Qolayan Qevork Marzpeçoviç – 2001

Abramyan Quren Vardonoviç - 2001

Yaravyan Qor Qrantoviç - 2002

Apozyan Ovanes Onikoviç – 2002

Ovanisyan Aren Karenoviç - 2002

Berlaryan Aykaz Aşotoviç – 2000

Qabrielyan Erik Romanoviç – 1979

Ayapetyan Qurqen Eduaroviç – 1988

Movisisyan Artur Slavikoviç – 1981

Mikaelyan Vazqen Levonoviç – 1998

Qeyd edək ki, düşmənin 22 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 15 ədəd OSA” zenit-raket kompleksi, 18 ədəd pilotsuz uçuş aparatı (PUA), 8 ədəd artilleriya qurğusu məhv edilib, ölən və yaralı olmaqla canlı qüvvə baxımından 550 nəfərdən artıq itkisi var. Müxtəlif istiqamətlərdə onun 3 silah-sursat anbarı məhv edilib”.

Məlumata görə, Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin desant həmlə taborunun komandiri podpolkovnik Lernik Babayan məhv edilib, onun komandiri olduğu hərbi hissənin şəxsi heyəti isə ağır itkilərə məruz qalıb: “Düşmən ordusundakı yaralıların say çoxluğu səbəbindən hərbi hospital və mülki xəstəxanalarda yer qıtlığı yaranıb, qan bankında isə ehtiyat qan çatışmazlığı mövcuddur. Ermənistan tərəfi hər zaman olduğu kimi yenə də ordusundakı döyüş itkilərinin real sayını ictimaiyyətdən gizlədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.