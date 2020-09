Azərbaycan bayrağını Qarabağda asacayıq - Türkiyə Müdafiə Nazirliyi - VİDEO

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana dəstək videosunun paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında ''TurAzQartalı" əməliyyatına aid görüntülər paylaşılaraq ''Hər zaman qardaşlarımızın yanındayıq'' mesajı verilib.

Məlumatda qeyd olunur ki, Ermənistan ordusu təxribatla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə və mülki yaşayış məntəqələrinə irimiqyaslı silahlardan, toplardan və minaatanlardan atəş açıb.

Bu xain təxribatın ardından Azərbaycan tərəfindən düşmənə layiqli cavab zərbələri endirilib.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistanın zenit sistemlərinin məhv edildiyini açıqlanıb.

Bu münasibət ilə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ''Twitter'' hesabında ''Bir Millət, İki Dövlət' şərhini yazaraq "hər zaman qardaşlarımızın yanındayıq" - mesajını dünyaya bəyan edib.

Mənbə: Ensonhaber.com

