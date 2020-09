Dağlıq Qarabağda yaranmış vəziyyətlə bağlı Kreml bütün tərəfləri maksimum təmkinli olmağa çağırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

O bildirib: “Hazırda biz tərəfləri maksimum təmkinli olmağa, hərbi üsullardan imtina etməyə, eləcə də hərbi toqquşma mərhələsində vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək bütün addımlardan imtina etməyə çağırırıq”.

