Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatı nəticəsində Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV işğaldan azad edilən Talış yüksəkliklərindən ilk görüntüləri lentə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.