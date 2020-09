Türkiyədə son sutkada 65 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə son sutka ərzində yoluxanların sayı 1412 nəfər olub.

Türkiyədə pandemiya qurbanlarının sayı 8 min 62-ə çatıb, indiyədək 315 min 845 nəfər koronavirusa yoluxub.

