Erməni işğalı altında olan Xankəndi şəhərinin yeni gecə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müharibədən bir neçə gün əvvəl işıqlı görünən şəhər, hazırda qaranlığa qərq olub.

