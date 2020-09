SON DƏQİQƏ! Qarabağa erməni könüllüləri daşıyan avtobus PUA ilə məhv edildi

Azərbaycan Ermənistanda könüllüləri daşıyan avtobusu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vardenisdə (Ermənistanın Qeqarkunsk əyaləti) hərəkət edən avtobus pilotsuz uçan aparatla vurulub. PUA ilə vurulan nəqliyyat vasitəsi yanmağa başlayıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəsmisi Artsun Ovanisyan bildirib.

Xatırladaq ki, 2016-cı ildə Azərbaycan Ordusunun tarix yazdığı 2016-cı ilin aprel savaşları zamanı da cəbhəyə könüllüləri daşıyan avtobus kamikadze dron ilə vurulmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.