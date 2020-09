Azərbaycana ən çox dəstək verən ölkələrdən ən birincisi olan qardaş Türkiyədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gündür cəbhə xəttində gedən döyüşlər ilə bağlı Türkiyənin bəzi şəhərlərində Azərbaycan bayrağı dalğalandırılır.

İzlədikcə qürurverən görüntüləri təqdim edirik:

