Xəbər verdiyimiz kimi bu gün səhər saatlarında işğal edilmiş ərazilərimizdə gedən döyüşlərə cəlb edilmiş Ermənistan ordusunun 61-ci əlahiddə mühəndis alayının 13516 saylı hərbi hissəsinin komandiri Spartak Köçəryan məhv edilib.

Metbuat.az öldürülən erməni komandirinə məxsus vəsiqənin fotolarını təqdim edir.

