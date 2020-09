Cəbhədə gedən dəhşətli döyüşlərdə xalqımız Ordumuzu tək buraxmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar yaralı əsgərlərimizə qan vermək üçün növbəyə dayanıb.

Qan Bankının qarşısında növbəyə duran könüllülər izdiham yaradıb.

Qeyd edək ki, bəzi kəndlərin işğaldan azad olunmasından sonra xalqımızda yüksək qələbə ruhu və böyük əzm hiss edilir.

