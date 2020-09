Ermənilərin ağır artilleriyadan atdığı mərmi yaşayış evinə düşüb.

Metbuat.az istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri ağır artilleriyadan atdığı mərmilərdən biri Ağdam rayon Çəmənli kənd sakini Həsənov Möhtəsimin evinə düşüb.

Hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələri cəbhə xətti boyunca yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.