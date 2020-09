Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyevin qayını da hərbi xidmətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirin həyat yoldaşı Zəhra Quliyeva məlumat verib:

"Qardaşım artıq ikinci dəfə həqiqi xidmətə, elini-obasını, vətənini qorumağa getdi. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Allah bütün hərbçilərimizi qorusun”

