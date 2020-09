Qoşunlarımızın keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində məhv edilən Ermənistan ordusuna məxsus silah-sursat anbarı hələ də yanmaqda davam edir.



Metbuat.az xəbər edir ki, bununla bağlı video gprüntü sosial şəbəkələrdə yayılıb.

