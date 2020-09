“Röyters” xəbər agentliyi erməni yalanlarını ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentliyin yaydığı məlumata görə, sosial şəbəkədə yayılan vurulan helikopter görüntüləri Azərbaycana aid deyil.



Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videodakı helikopterin Azərbaycana məxsus olduğu iddia olunub. “Röyters” məlumatın saxta olduğunu açıqlayıb. Bildirilib ki, həmin görüntülər bu ilin fevralında Suriyanın Nayrab şəhərində qeydə alınıb.

