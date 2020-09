Türkiyənin ATV telekanalının aparıcısı Müge Anlı Azərbaycan dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı haqlı davamızda dövlət və millət olaraq yanımızda olduqlarını bəyan edib.

O canlı yayım zamanı tamaşaçılardan qəhəraman Azərbaycan əsgərləri üçün alqış xahiş edib.

